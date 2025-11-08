Harga SimpCoin Hari Ini

Harga live SimpCoin (SIMP) hari ini adalah $ 0.00001069, dengan perubahan 5.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIMP ke USD saat ini adalah $ 0.00001069 per SIMP.

SimpCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,683.63, dengan suplai yang beredar 999.63M SIMP. Selama 24 jam terakhir, SIMP diperdagangkan antara $ 0.00000974 (low) dan $ 0.00001054 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00084018, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000962.

Dalam kinerja jangka pendek, SIMP bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -15.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SimpCoin (SIMP)

Kapitalisasi Pasar $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K Suplai Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Total Suplai 999,630,880.430133 999,630,880.430133 999,630,880.430133

Kapitalisasi Pasar SimpCoin saat ini adalah $ 10.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIMP adalah 999.63M, dan total suplainya sebesar 999630880.430133. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.68K.