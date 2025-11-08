Harga Simulize AI Hari Ini

Harga live Simulize AI (SMZAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMZAI ke USD saat ini adalah -- per SMZAI.

Simulize AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,725.63, dengan suplai yang beredar 1000.00M SMZAI. Selama 24 jam terakhir, SMZAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00186328, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SMZAI bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -11.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Simulize AI (SMZAI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,153.86 999,999,153.86 999,999,153.86

