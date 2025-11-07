Harga SISTER Hari Ini

Harga live SISTER (SSTR) hari ini adalah $ 0.00001268, dengan perubahan 3.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SSTR ke USD saat ini adalah $ 0.00001268 per SSTR.

SISTER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 126,585, dengan suplai yang beredar 9.98B SSTR. Selama 24 jam terakhir, SSTR diperdagangkan antara $ 0.0000117 (low) dan $ 0.00001265 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010513, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000777.

Dalam kinerja jangka pendek, SSTR bergerak +2.14% dalam satu jam terakhir dan -5.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SISTER (SSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 126.59K$ 126.59K $ 126.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 126.59K$ 126.59K $ 126.59K Suplai Peredaran 9.98B 9.98B 9.98B Total Suplai 9,982,404,678.28 9,982,404,678.28 9,982,404,678.28

Kapitalisasi Pasar SISTER saat ini adalah $ 126.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SSTR adalah 9.98B, dan total suplainya sebesar 9982404678.28. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 126.59K.