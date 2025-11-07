Harga SmartPractice Hari Ini

Harga live SmartPractice (SMRT) hari ini adalah $ 0.00018185, dengan perubahan 6.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMRT ke USD saat ini adalah $ 0.00018185 per SMRT.

SmartPractice saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 181,831, dengan suplai yang beredar 999.98M SMRT. Selama 24 jam terakhir, SMRT diperdagangkan antara $ 0.00017531 (low) dan $ 0.00022154 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00122283, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010352.

Dalam kinerja jangka pendek, SMRT bergerak +3.72% dalam satu jam terakhir dan -26.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SmartPractice (SMRT)

Kapitalisasi Pasar $ 181.83K$ 181.83K $ 181.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 181.83K$ 181.83K $ 181.83K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642 999,976,707.9581642

Kapitalisasi Pasar SmartPractice saat ini adalah $ 181.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMRT adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999976707.9581642. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 181.83K.