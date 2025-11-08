Harga Snakes Game Hari Ini

Harga live Snakes Game (SNAKES) hari ini adalah $ 0.00000135, dengan perubahan 3.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNAKES ke USD saat ini adalah $ 0.00000135 per SNAKES.

Snakes Game saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,526.08, dengan suplai yang beredar 10.00B SNAKES. Selama 24 jam terakhir, SNAKES diperdagangkan antara $ 0.00000127 (low) dan $ 0.00000137 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00014721, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000111.

Dalam kinerja jangka pendek, SNAKES bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan -14.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Snakes Game (SNAKES)

Kapitalisasi Pasar $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Snakes Game saat ini adalah $ 13.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNAKES adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.53K.