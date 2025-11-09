Tokenomi Snibbu (SNIBBU)
Snibbu, Made by a experienced team in Defi, is looking to take its rightful place amongst other “Blue-Chip” Meme coins. Through aggressive shilling and marketing campaign & a strong community, we’re going to Crab our way to the top. Snibbu belongs in pepeverse storyline as one of most memable characters and snibbu memes will put smile on holders face.
We’re not in favor of the bears nor the bulls. Snibbu rules the market, controlling the bulls and the bears. It is the hero of defi we all need. Snibbu lives in the Ethereum blockchain. The center of all defi shenanigans. In here, Snibbu can build an army of fierce side walking crabs. Snibbu has no tax and liquidity pool is burnt, Snibbu lives forever.
Tokenomi Snibbu (SNIBBU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Snibbu (SNIBBU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SNIBBU yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SNIBBU yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SNIBBU, jelajahi harga live token SNIBBU!
