BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Snibbu hari ini adalah 0.0006087 USD. Lacak informasi harga aktual SNIBBU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNIBBU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Snibbu hari ini adalah 0.0006087 USD. Lacak informasi harga aktual SNIBBU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNIBBU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SNIBBU

Info Harga SNIBBU

Penjelasan SNIBBU

Whitepaper SNIBBU

Situs Web Resmi SNIBBU

Tokenomi SNIBBU

Prakiraan Harga SNIBBU

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Snibbu

Harga Snibbu (SNIBBU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SNIBBU ke USD:

$0.0006087
$0.0006087$0.0006087
-5.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Snibbu (SNIBBU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:24:57 (UTC+8)

Informasi Harga Snibbu (SNIBBU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00060432
$ 0.00060432$ 0.00060432
Low 24 Jam
$ 0.00064998
$ 0.00064998$ 0.00064998
High 24 Jam

$ 0.00060432
$ 0.00060432$ 0.00060432

$ 0.00064998
$ 0.00064998$ 0.00064998

$ 0.03658647
$ 0.03658647$ 0.03658647

$ 0.000578
$ 0.000578$ 0.000578

-0.17%

-5.87%

-34.57%

-34.57%

Harga aktual Snibbu (SNIBBU) adalah $0.0006087. Selama 24 jam terakhir, SNIBBU diperdagangkan antara low $ 0.00060432 dan high $ 0.00064998, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSNIBBU adalah $ 0.03658647, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000578.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SNIBBU telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, -5.87% selama 24 jam, dan -34.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Snibbu (SNIBBU)

$ 255.90K
$ 255.90K$ 255.90K

--
----

$ 255.90K
$ 255.90K$ 255.90K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Kapitalisasi Pasar Snibbu saat ini adalah $ 255.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNIBBU adalah 420.69M, dan total suplainya sebesar 420690000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 255.90K.

Riwayat Harga Snibbu (SNIBBU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Snibbu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Snibbu ke USD adalah $ -0.0003408654.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Snibbu ke USD adalah $ -0.0003466144.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Snibbu ke USD adalah $ -0.0018956150601248474.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.87%
30 Days$ -0.0003408654-55.99%
60 Hari$ -0.0003466144-56.94%
90 Hari$ -0.0018956150601248474-75.69%

Apa yang dimaksud dengan Snibbu (SNIBBU)

Snibbu, Made by a experienced team in Defi, is looking to take its rightful place amongst other “Blue-Chip” Meme coins. Through aggressive shilling and marketing campaign & a strong community, we’re going to Crab our way to the top. Snibbu belongs in pepeverse storyline as one of most memable characters and snibbu memes will put smile on holders face.

We’re not in favor of the bears nor the bulls. Snibbu rules the market, controlling the bulls and the bears. It is the hero of defi we all need. Snibbu lives in the Ethereum blockchain. The center of all defi shenanigans. In here, Snibbu can build an army of fierce side walking crabs. Snibbu has no tax and liquidity pool is burnt, Snibbu lives forever.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Snibbu (SNIBBU)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Snibbu (USD)

Berapa nilai Snibbu (SNIBBU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Snibbu (SNIBBU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Snibbu.

Cek prediksi harga Snibbu sekarang!

SNIBBU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Snibbu (SNIBBU)

Memahami tokenomi Snibbu (SNIBBU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNIBBU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Snibbu (SNIBBU)

Berapa nilai Snibbu (SNIBBU) hari ini?
Harga live SNIBBU dalam USD adalah 0.0006087 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SNIBBU ke USD saat ini?
Harga SNIBBU ke USD saat ini adalah $ 0.0006087. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Snibbu?
Kapitalisasi pasar SNIBBU adalah $ 255.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SNIBBU?
Suplai beredar SNIBBU adalah 420.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SNIBBU?
SNIBBU mencapai harga ATH sebesar 0.03658647 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SNIBBU?
SNIBBU mencapai harga ATL 0.000578 USD.
Berapa volume perdagangan SNIBBU?
Volume perdagangan 24 jam live SNIBBU adalah -- USD.
Akankah harga SNIBBU naik lebih tinggi tahun ini?
SNIBBU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNIBBU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:24:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Snibbu (SNIBBU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,248.96
$100,248.96$100,248.96

-1.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.04
$3,236.04$3,236.04

-1.93%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0864
$1.0864$1.0864

+26.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.53
$152.53$152.53

-2.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,248.96
$100,248.96$100,248.96

-1.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.04
$3,236.04$3,236.04

-1.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.53
$152.53$152.53

-2.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1872
$2.1872$2.1872

-2.11%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16203
$0.16203$0.16203

+1.80%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015873
$0.00015873$0.00015873

+3,074.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004179
$0.00004179$0.00004179

+288.02%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007725
$0.007725$0.007725

+261.99%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$19.7764
$19.7764$19.7764

+223.67%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009515
$0.009515$0.009515

+137.87%