Harga SOLLE Hari Ini

Harga live SOLLE (SOLLE) hari ini adalah $ 0.0001435, dengan perubahan 14.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLLE ke USD saat ini adalah $ 0.0001435 per SOLLE.

SOLLE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,719, dengan suplai yang beredar 999.89M SOLLE. Selama 24 jam terakhir, SOLLE diperdagangkan antara $ 0.00012015 (low) dan $ 0.00017029 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00136426, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010058.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLLE bergerak +0.79% dalam satu jam terakhir dan -12.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOLLE (SOLLE)

Kapitalisasi Pasar $ 143.72K$ 143.72K $ 143.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.72K$ 143.72K $ 143.72K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,893,498.215283 999,893,498.215283 999,893,498.215283

Kapitalisasi Pasar SOLLE saat ini adalah $ 143.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLLE adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999893498.215283. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.72K.