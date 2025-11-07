BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SOLPUMP hari ini adalah 0.01420333 USD. Lacak informasi harga aktual SOLPUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLPUMP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SOLPUMP hari ini adalah 0.01420333 USD. Lacak informasi harga aktual SOLPUMP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLPUMP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOLPUMP

Info Harga SOLPUMP

Penjelasan SOLPUMP

Whitepaper SOLPUMP

Situs Web Resmi SOLPUMP

Tokenomi SOLPUMP

Prakiraan Harga SOLPUMP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SOLPUMP

Harga SOLPUMP (SOLPUMP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SOLPUMP ke USD:

$0.01420333
$0.01420333$0.01420333
-5.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SOLPUMP (SOLPUMP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:39 (UTC+8)

Informasi Harga SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01403697
$ 0.01403697$ 0.01403697
Low 24 Jam
$ 0.01730192
$ 0.01730192$ 0.01730192
High 24 Jam

$ 0.01403697
$ 0.01403697$ 0.01403697

$ 0.01730192
$ 0.01730192$ 0.01730192

$ 0.02417307
$ 0.02417307$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638$ 0.00712638

-5.10%

-5.12%

+11.10%

+11.10%

Harga aktual SOLPUMP (SOLPUMP) adalah $0.01420333. Selama 24 jam terakhir, SOLPUMP diperdagangkan antara low $ 0.01403697 dan high $ 0.01730192, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOLPUMP adalah $ 0.02417307, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00712638.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOLPUMP telah berubah sebesar -5.10% selama 1 jam terakhir, -5.12% selama 24 jam, dan +11.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SOLPUMP (SOLPUMP)

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

91.22M
91.22M 91.22M

190,099,613.808077
190,099,613.808077 190,099,613.808077

Kapitalisasi Pasar SOLPUMP saat ini adalah $ 1.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLPUMP adalah 91.22M, dan total suplainya sebesar 190099613.808077. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.70M.

Riwayat Harga SOLPUMP (SOLPUMP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SOLPUMP ke USD adalah $ -0.00076726260098628.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SOLPUMP ke USD adalah $ -0.0032847345.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SOLPUMP ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SOLPUMP ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00076726260098628-5.12%
30 Days$ -0.0032847345-23.12%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan SOLPUMP (SOLPUMP)

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SOLPUMP (SOLPUMP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga SOLPUMP (USD)

Berapa nilai SOLPUMP (SOLPUMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SOLPUMP (SOLPUMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SOLPUMP.

Cek prediksi harga SOLPUMP sekarang!

SOLPUMP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SOLPUMP (SOLPUMP)

Memahami tokenomi SOLPUMP (SOLPUMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOLPUMP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SOLPUMP (SOLPUMP)

Berapa nilai SOLPUMP (SOLPUMP) hari ini?
Harga live SOLPUMP dalam USD adalah 0.01420333 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOLPUMP ke USD saat ini?
Harga SOLPUMP ke USD saat ini adalah $ 0.01420333. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SOLPUMP?
Kapitalisasi pasar SOLPUMP adalah $ 1.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOLPUMP?
Suplai beredar SOLPUMP adalah 91.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOLPUMP?
SOLPUMP mencapai harga ATH sebesar 0.02417307 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOLPUMP?
SOLPUMP mencapai harga ATL 0.00712638 USD.
Berapa volume perdagangan SOLPUMP?
Volume perdagangan 24 jam live SOLPUMP adalah -- USD.
Akankah harga SOLPUMP naik lebih tinggi tahun ini?
SOLPUMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOLPUMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SOLPUMP (SOLPUMP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,831.04
$100,831.04$100,831.04

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.16
$3,297.16$3,297.16

-0.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1248
$1.1248$1.1248

+31.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,831.04
$100,831.04$100,831.04

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.16
$3,297.16$3,297.16

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.58
$154.58$154.58

-0.85%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1996
$2.1996$2.1996

-1.56%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.79
$955.79$955.79

+2.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.764
$4.764$4.764

+376.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007880
$0.007880$0.007880

+269.25%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002918
$0.00002918$0.00002918

+170.93%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.9335
$14.9335$14.9335

+144.41%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0941
$0.0941$0.0941

+88.20%