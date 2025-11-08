Harga Sonic Eco Hari Ini

Harga live Sonic Eco (ECO) hari ini adalah $ 0.03198726, dengan perubahan 19.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ECO ke USD saat ini adalah $ 0.03198726 per ECO.

Sonic Eco saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,273, dengan suplai yang beredar 894.29K ECO. Selama 24 jam terakhir, ECO diperdagangkan antara $ 0.0266386 (low) dan $ 0.03176882 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.860954, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02045763.

Dalam kinerja jangka pendek, ECO bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan +6.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sonic Eco (ECO)

Kapitalisasi Pasar $ 28.27K$ 28.27K $ 28.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.10K$ 30.10K $ 30.10K Suplai Peredaran 894.29K 894.29K 894.29K Total Suplai 952,023.459216 952,023.459216 952,023.459216

Kapitalisasi Pasar Sonic Eco saat ini adalah $ 28.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ECO adalah 894.29K, dan total suplainya sebesar 952023.459216. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.10K.