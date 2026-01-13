Harga Soter Hari Ini

Harga live Soter (SOTER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 34.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOTER ke USD saat ini adalah $ 0 per SOTER.

Soter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,733.84, dengan suplai yang beredar 960.18M SOTER. Selama 24 jam terakhir, SOTER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOTER bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan +11.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Soter (SOTER)

Kapitalisasi Pasar $ 19.73K$ 19.73K $ 19.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.73K$ 19.73K $ 19.73K Suplai Peredaran 960.18M 960.18M 960.18M Total Suplai 960,180,530.102966 960,180,530.102966 960,180,530.102966

Kapitalisasi Pasar Soter saat ini adalah $ 19.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOTER adalah 960.18M, dan total suplainya sebesar 960180530.102966. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.73K.