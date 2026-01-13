Berapa harga live SP500 rStock?

SP500 rStock diperdagangkan pada Rp11685488.36248920000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.16% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini SPYR?

Volatilitas harga SPYR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk SP500 rStock?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp11616746.23128360000 (rendah) dan Rp11715815.77331520000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan SPYR?

Dalam 24 jam terakhir, SPYR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp11715815.77331520000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp11082646.82951460000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk SP500 rStock?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan SPYR dengan token Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks, SPYR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.