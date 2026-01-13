BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live SP500 rStock hari ini adalah 693.56 USD. Kapitalisasi pasar SPYR adalah 1,100,059 USD. Lacak informasi harga aktual SPYR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live SP500 rStock hari ini adalah 693.56 USD. Kapitalisasi pasar SPYR adalah 1,100,059 USD. Lacak informasi harga aktual SPYR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SPYR

Info Harga SPYR

Penjelasan SPYR

Situs Web Resmi SPYR

Tokenomi SPYR

Prakiraan Harga SPYR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SP500 rStock

Harga SP500 rStock (SPYR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPYR ke USD:

$693.61
$693.61$693.61
+0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SP500 rStock (SPYR)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:05:56 (UTC+8)

Harga SP500 rStock Hari Ini

Harga live SP500 rStock (SPYR) hari ini adalah $ 693.56, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPYR ke USD saat ini adalah $ 693.56 per SPYR.

SP500 rStock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,100,059, dengan suplai yang beredar 1.59K SPYR. Selama 24 jam terakhir, SPYR diperdagangkan antara $ 689.48 (low) dan $ 695.36 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 695.36, sementara all-time low aset ini adalah $ 657.78.

Dalam kinerja jangka pendek, SPYR bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan +1.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SP500 rStock (SPYR)

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

1.59K
1.59K 1.59K

1,585.99918401
1,585.99918401 1,585.99918401

Kapitalisasi Pasar SP500 rStock saat ini adalah $ 1.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPYR adalah 1.59K, dan total suplainya sebesar 1585.99918401. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.10M.

Riwayat Harga SP500 rStock USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 689.48
$ 689.48$ 689.48
Low 24 Jam
$ 695.36
$ 695.36$ 695.36
High 24 Jam

$ 689.48
$ 689.48$ 689.48

$ 695.36
$ 695.36$ 695.36

$ 695.36
$ 695.36$ 695.36

$ 657.78
$ 657.78$ 657.78

-0.02%

+0.16%

+1.00%

+1.00%

Riwayat Harga SP500 rStock (SPYR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SP500 rStock ke USD adalah $ +1.13.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SP500 rStock ke USD adalah $ +10.6168084120.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SP500 rStock ke USD adalah $ +21.7871470600.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SP500 rStock ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.13+0.16%
30 Days$ +10.6168084120+1.53%
60 Hari$ +21.7871470600+3.14%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk SP500 rStock

Prediksi Harga SP500 rStock (SPYR) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPYR pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SP500 rStock (SPYR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SP500 rStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga SP500 rStock yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SPYR pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga SP500 rStock.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SP500 rStock (SPYR)

Situs Web Resmi

Tentang SP500 rStock

Berapa harga live SP500 rStock?

SP500 rStock diperdagangkan pada Rp11685488.36248920000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.16% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini SPYR?

Volatilitas harga SPYR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk SP500 rStock?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp11616746.23128360000 (rendah) dan Rp11715815.77331520000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan SPYR?

Dalam 24 jam terakhir, SPYR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp11715815.77331520000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp11082646.82951460000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk SP500 rStock?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan SPYR dengan token Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks lainnya?

Dalam kategori Solana Ecosystem,SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks, SPYR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SP500 rStock

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:05:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SP500 rStock (SPYR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi SP500 rStock Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.02106
$0.02106$0.02106

+110.60%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.7928
$0.7928$0.7928

+164.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3397
$0.3397$0.3397

+245.22%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.6666
$0.6666$0.6666

+233.63%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005252
$0.0000000005252$0.0000000005252

+40.01%

IQ Agent Wiki

IQ Agent Wiki

IQAGENT

$0.00000005393
$0.00000005393$0.00000005393

+27.79%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.