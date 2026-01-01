Berapa harga real-time Sperm hari ini?

Harga live Sperm berada pada Rp1.22594552263620000, bergerak -56.66% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SPERM?

SPERM telah diperdagangkan antara Rp0.91189939798680000 dan Rp2.82878018141700000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Sperm hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SPERM saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SPERM menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Sperm?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1493129681.186760000, Sperm berada di peringkat #7335, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SPERM baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Sperm dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp16.19626581744840000, sementara ATL-nya adalah Rp0.91189939798680000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SPERM?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999917144.567906 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.