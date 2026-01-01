BursaDEX+
Harga live Sperm hari ini adalah 0.00007257 USD. Kapitalisasi pasar SPERM adalah 88,386 USD. Lacak informasi harga aktual SPERM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SPERM

Info Harga SPERM

Penjelasan SPERM

Situs Web Resmi SPERM

Tokenomi SPERM

Prakiraan Harga SPERM

Logo Sperm

Harga Sperm (SPERM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPERM ke USD:

-56.60%1D
Grafik Harga Live Sperm (SPERM)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:38:42 (UTC+8)

Harga Sperm Hari Ini

Harga live Sperm (SPERM) hari ini adalah $ 0.00007257, dengan perubahan 56.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPERM ke USD saat ini adalah $ 0.00007257 per SPERM.

Sperm saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,386, dengan suplai yang beredar 999.92M SPERM. Selama 24 jam terakhir, SPERM diperdagangkan antara $ 0.00005398 (low) dan $ 0.00016745 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00095874, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005398.

Dalam kinerja jangka pendek, SPERM bergerak -17.69% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sperm (SPERM)

Kapitalisasi Pasar Sperm saat ini adalah $ 88.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPERM adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999917119.861025. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 88.39K.

Riwayat Harga Sperm USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-17.69%

-56.66%

--

--

Riwayat Harga Sperm (SPERM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sperm ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sperm ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sperm ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sperm ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-56.66%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Sperm

Prediksi Harga Sperm (SPERM) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPERM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Sperm (SPERM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sperm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Sperm yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SPERM pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Sperm.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sperm (SPERM)

Situs Web Resmi

Tentang Sperm

Berapa harga real-time Sperm hari ini?

Harga live Sperm berada pada Rp1.22594552263620000, bergerak -56.66% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SPERM?

SPERM telah diperdagangkan antara Rp0.91189939798680000 dan Rp2.82878018141700000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Sperm hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SPERM saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SPERM menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Sperm?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1493129681.186760000, Sperm berada di peringkat #7335, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SPERM baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Sperm dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp16.19626581744840000, sementara ATL-nya adalah Rp0.91189939798680000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SPERM?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999917144.567906 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sperm

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:38:42 (UTC+8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi Sperm Selengkapnya

