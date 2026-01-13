Berapa harga saat ini dari SpiderSwap?

Harga langsung dari SpiderSwap (SPDR) adalah Rp90.0362451335 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi SpiderSwap di pasar?

SpiderSwap saat ini berada pada peringkat pasar #2094, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp90162819618.05. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SPDR?

Jumlah token yang beredar dari SPDR adalah 999913612.7138937 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari SpiderSwap?

Dalam 24 jam terakhir, SpiderSwap diperdagangkan dalam kisaran Rp88.2389313145 (terendah 24 jam) hingga Rp95.1390373615 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak SpiderSwap dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

SpiderSwap mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp1518.97816385, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp62.2674598425. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SPDR hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk SpiderSwap?

Pergeseran harga saat ini sebesar -4.92% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.