Tokenomi Sploots by Virtuals (SPLOOT)
Tokenomi & Analisis Harga Sploots by Virtuals (SPLOOT)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Sploots by Virtuals (SPLOOT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Sploots by Virtuals (SPLOOT)
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
Tokenomi Sploots by Virtuals (SPLOOT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Sploots by Virtuals (SPLOOT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SPLOOT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SPLOOT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SPLOOT, jelajahi harga live token SPLOOT!
Prediksi Harga SPLOOT
Ingin mengetahui arah SPLOOT? Halaman prediksi harga SPLOOT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
