BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Sploots by Virtuals hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SPLOOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPLOOT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Sploots by Virtuals hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SPLOOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPLOOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SPLOOT

Info Harga SPLOOT

Penjelasan SPLOOT

Situs Web Resmi SPLOOT

Tokenomi SPLOOT

Prakiraan Harga SPLOOT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Sploots by Virtuals

Harga Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPLOOT ke USD:

$0.0003446
$0.0003446$0.0003446
+13.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Sploots by Virtuals (SPLOOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:16:27 (UTC+8)

Informasi Harga Sploots by Virtuals (SPLOOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198963
$ 0.00198963$ 0.00198963

$ 0
$ 0$ 0

+4.43%

+13.70%

-24.71%

-24.71%

Harga aktual Sploots by Virtuals (SPLOOT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, SPLOOT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPLOOT adalah $ 0.00198963, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPLOOT telah berubah sebesar +4.43% selama 1 jam terakhir, +13.70% selama 24 jam, dan -24.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sploots by Virtuals (SPLOOT)

$ 327.56K
$ 327.56K$ 327.56K

--
----

$ 327.56K
$ 327.56K$ 327.56K

997.25M
997.25M 997.25M

997,247,740.9496186
997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

Kapitalisasi Pasar Sploots by Virtuals saat ini adalah $ 327.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPLOOT adalah 997.25M, dan total suplainya sebesar 997247740.9496186. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 327.56K.

Riwayat Harga Sploots by Virtuals (SPLOOT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sploots by Virtuals ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sploots by Virtuals ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sploots by Virtuals ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sploots by Virtuals ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+13.70%
30 Days$ 0-61.98%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Character Name: Sploots

Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.

Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.

Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Sploots by Virtuals (USD)

Berapa nilai Sploots by Virtuals (SPLOOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sploots by Virtuals (SPLOOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sploots by Virtuals.

Cek prediksi harga Sploots by Virtuals sekarang!

SPLOOT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Memahami tokenomi Sploots by Virtuals (SPLOOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPLOOT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Berapa nilai Sploots by Virtuals (SPLOOT) hari ini?
Harga live SPLOOT dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPLOOT ke USD saat ini?
Harga SPLOOT ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sploots by Virtuals?
Kapitalisasi pasar SPLOOT adalah $ 327.56K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPLOOT?
Suplai beredar SPLOOT adalah 997.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPLOOT?
SPLOOT mencapai harga ATH sebesar 0.00198963 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPLOOT?
SPLOOT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SPLOOT?
Volume perdagangan 24 jam live SPLOOT adalah -- USD.
Akankah harga SPLOOT naik lebih tinggi tahun ini?
SPLOOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPLOOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:16:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,321.26
$100,321.26$100,321.26

-1.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,250.00
$3,250.00$3,250.00

-1.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0448
$1.0448$1.0448

+21.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.11
$153.11$153.11

-1.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,321.26
$100,321.26$100,321.26

-1.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,250.00
$3,250.00$3,250.00

-1.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.11
$153.11$153.11

-1.80%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1821
$2.1821$2.1821

-2.34%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$940.11
$940.11$940.11

+0.69%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016041
$0.00016041$0.00016041

+3,108.20%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$22.8277
$22.8277$22.8277

+273.61%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007878
$0.007878$0.007878

+269.16%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003968
$0.00003968$0.00003968

+268.43%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008699
$0.008699$0.008699

+117.47%