Harga Spodermen Hari Ini

Harga live Spodermen (SPOODY) hari ini adalah $ 0.00005945, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPOODY ke USD saat ini adalah $ 0.00005945 per SPOODY.

Spodermen saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,841, dengan suplai yang beredar 972.86M SPOODY. Selama 24 jam terakhir, SPOODY diperdagangkan antara $ 0.00005708 (low) dan $ 0.00006033 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0088749, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004928.

Dalam kinerja jangka pendek, SPOODY bergerak +2.25% dalam satu jam terakhir dan -18.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spodermen (SPOODY)

Kapitalisasi Pasar $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K Suplai Peredaran 972.86M 972.86M 972.86M Total Suplai 972,863,306.719449 972,863,306.719449 972,863,306.719449

Kapitalisasi Pasar Spodermen saat ini adalah $ 57.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPOODY adalah 972.86M, dan total suplainya sebesar 972863306.719449. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.84K.