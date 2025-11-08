Harga SprotoStrategy Hari Ini

Harga live SprotoStrategy (SPRSTR) hari ini adalah $ 0.00001101, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPRSTR ke USD saat ini adalah $ 0.00001101 per SPRSTR.

SprotoStrategy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,006.88, dengan suplai yang beredar 1.00B SPRSTR. Selama 24 jam terakhir, SPRSTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029413, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001085.

Dalam kinerja jangka pendek, SPRSTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SprotoStrategy (SPRSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SprotoStrategy saat ini adalah $ 11.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPRSTR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.01K.