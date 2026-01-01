Berapa harga saat ini dari SproutAI?

SproutAI diperdagangkan pada Rp2.5115466951700000, mengalami pergerakan harga sebesar 100.69% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari SproutAI adalah Rp6.23678227445950000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.78506960962750000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SPRT hari ini?

Market capitalization berada pada Rp2511462188.215250000, menempatkan aset ini di peringkat #6538 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar SproutAI?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SPRT.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999881972.181705 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa SproutAI termasuk?

SproutAI merupakan bagian dari klasifikasi Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SPRT?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SPRT memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.