Tokenomi Stakefy (SFY)

Telusuri wawasan utama tentang Stakefy (SFY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:50:40 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Stakefy (SFY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Stakefy (SFY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.58M
Total Suplai:
$ 975.52M
Suplai yang Beredar:
$ 975.52M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.58M
All-Time High:
$ 0.00302096
All-Time Low:
$ 0.00021623
Harga Saat Ini:
$ 0.00162977
Informasi Stakefy (SFY)

A concise overview of Stakefy’s mission, technology, and the new economic model of stake-to-access payments.

Stakefy is building the payment infrastructure for the next trillion-dollar market: staking-powered access.

We've created StakePay, the first protocol that enables users to unlock services by staking crypto assets instead of making recurring payments. Users retain full ownership of their capital while service providers earn staking yield as sustainable revenue.

This isn't a cheaper alternative to subscriptions — it's a fundamentally more capital-efficient model that aligns incentives across users, businesses, and blockchain networks.

Key Metrics:

Market Size: $1.5T subscription economy moving on-chain

Current Stage: MVP built, 5 pilot merchants, testnet launching end of October 2025

Projected Scale: 10,000 daily transactions by end of year

Supported Assets: SOL, USDC, SFY (native token)

APY Range: 6-45% powering access across 15+ service categories

Situs Web Resmi:
https://www.stakefy.io/
Whitepaper:
https://docs.stakefy.io/

Tokenomi Stakefy (SFY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Stakefy (SFY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SFY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SFY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SFY, jelajahi harga live token SFY!

Prediksi Harga SFY

Ingin mengetahui arah SFY? Halaman prediksi harga SFY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

