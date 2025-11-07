BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Stakefy hari ini adalah 0.00157046 USD. Lacak informasi harga aktual SFY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SFY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Stakefy hari ini adalah 0.00157046 USD. Lacak informasi harga aktual SFY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SFY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SFY

Info Harga SFY

Penjelasan SFY

Whitepaper SFY

Situs Web Resmi SFY

Tokenomi SFY

Prakiraan Harga SFY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stakefy

Harga Stakefy (SFY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SFY ke USD:

$0.00156276
$0.00156276$0.00156276
+5.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Stakefy (SFY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:17:00 (UTC+8)

Informasi Harga Stakefy (SFY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00121592
$ 0.00121592$ 0.00121592
Low 24 Jam
$ 0.00302096
$ 0.00302096$ 0.00302096
High 24 Jam

$ 0.00121592
$ 0.00121592$ 0.00121592

$ 0.00302096
$ 0.00302096$ 0.00302096

$ 0.00302096
$ 0.00302096$ 0.00302096

$ 0.00021623
$ 0.00021623$ 0.00021623

+18.27%

+4.19%

--

--

Harga aktual Stakefy (SFY) adalah $0.00157046. Selama 24 jam terakhir, SFY diperdagangkan antara low $ 0.00121592 dan high $ 0.00302096, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSFY adalah $ 0.00302096, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00021623.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SFY telah berubah sebesar +18.27% selama 1 jam terakhir, +4.19% selama 24 jam, dan -- dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stakefy (SFY)

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,405.851276
999,979,405.851276 999,979,405.851276

Kapitalisasi Pasar Stakefy saat ini adalah $ 1.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SFY adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999979405.851276. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.

Riwayat Harga Stakefy (SFY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Stakefy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Stakefy ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Stakefy ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Stakefy ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.19%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Stakefy (SFY)

A concise overview of Stakefy’s mission, technology, and the new economic model of stake-to-access payments.

Stakefy is building the payment infrastructure for the next trillion-dollar market: staking-powered access.

We've created StakePay, the first protocol that enables users to unlock services by staking crypto assets instead of making recurring payments. Users retain full ownership of their capital while service providers earn staking yield as sustainable revenue.

This isn't a cheaper alternative to subscriptions — it's a fundamentally more capital-efficient model that aligns incentives across users, businesses, and blockchain networks.

Key Metrics:

Market Size: $1.5T subscription economy moving on-chain

Current Stage: MVP built, 5 pilot merchants, testnet launching end of October 2025

Projected Scale: 10,000 daily transactions by end of year

Supported Assets: SOL, USDC, SFY (native token)

APY Range: 6-45% powering access across 15+ service categories

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Stakefy (SFY)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Stakefy (USD)

Berapa nilai Stakefy (SFY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stakefy (SFY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stakefy.

Cek prediksi harga Stakefy sekarang!

SFY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Stakefy (SFY)

Memahami tokenomi Stakefy (SFY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SFY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Stakefy (SFY)

Berapa nilai Stakefy (SFY) hari ini?
Harga live SFY dalam USD adalah 0.00157046 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SFY ke USD saat ini?
Harga SFY ke USD saat ini adalah $ 0.00157046. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stakefy?
Kapitalisasi pasar SFY adalah $ 1.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SFY?
Suplai beredar SFY adalah 999.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SFY?
SFY mencapai harga ATH sebesar 0.00302096 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SFY?
SFY mencapai harga ATL 0.00021623 USD.
Berapa volume perdagangan SFY?
Volume perdagangan 24 jam live SFY adalah -- USD.
Akankah harga SFY naik lebih tinggi tahun ini?
SFY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SFY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:17:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stakefy (SFY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,289.05
$100,289.05$100,289.05

-1.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,247.09
$3,247.09$3,247.09

-1.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0451
$1.0451$1.0451

+21.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.80
$152.80$152.80

-2.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,289.05
$100,289.05$100,289.05

-1.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,247.09
$3,247.09$3,247.09

-1.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.80
$152.80$152.80

-2.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1803
$2.1803$2.1803

-2.42%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$939.56
$939.56$939.56

+0.63%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015973
$0.00015973$0.00015973

+3,094.60%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$22.5482
$22.5482$22.5482

+269.03%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007928
$0.007928$0.007928

+271.50%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004012
$0.00004012$0.00004012

+272.51%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008779
$0.008779$0.008779

+119.47%