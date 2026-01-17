Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Strategic Bitcoin Reserve?

Strategic Bitcoin Reserve beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SBR?

Token ini dihargai sebesar Rp656.14866963069411000, mencatat pergerakan harga sebesar 10.07% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Strategic Bitcoin Reserve?

Strategic Bitcoin Reserve termasuk dalam kategori Meme,Ethereum Ecosystem,PolitiFi. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SBR dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Strategic Bitcoin Reserve?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp13806727065.122095000, menempatkan aset ini di peringkat #4099. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SBR yang beredar saat ini?

Terdapat 21042069.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Strategic Bitcoin Reserve hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SBR mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Strategic Bitcoin Reserve berfluktuasi antara Rp593.60770921144901000 dan Rp667.83675215006061000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.