Harga Suiman Hari Ini

Harga live Suiman (SUIMAN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 10.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUIMAN ke USD saat ini adalah $ 0 per SUIMAN.

Suiman saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,138, dengan suplai yang beredar 1.00B SUIMAN. Selama 24 jam terakhir, SUIMAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00866995, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SUIMAN bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -9.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suiman (SUIMAN)

Kapitalisasi Pasar $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Suiman saat ini adalah $ 28.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUIMAN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.14K.