Harga live SUNNED hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SUNNED adalah 51,196 USD. Lacak informasi harga aktual SUNNED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live SUNNED hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SUNNED adalah 51,196 USD. Lacak informasi harga aktual SUNNED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SUNNED

Info Harga SUNNED

Penjelasan SUNNED

Situs Web Resmi SUNNED

Tokenomi SUNNED

Prakiraan Harga SUNNED

Harga SUNNED (SUNNED)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SUNNED ke USD:

--
----
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live SUNNED (SUNNED)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:41:03 (UTC+8)

Harga SUNNED Hari Ini

Harga live SUNNED (SUNNED) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUNNED ke USD saat ini adalah $ 0 per SUNNED.

SUNNED saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,196, dengan suplai yang beredar 1.00B SUNNED. Selama 24 jam terakhir, SUNNED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00146883, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SUNNED bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SUNNED (SUNNED)

$ 51.20K
$ 51.20K$ 51.20K

--
----

$ 51.20K
$ 51.20K$ 51.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SUNNED saat ini adalah $ 51.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUNNED adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.20K.

Riwayat Harga SUNNED USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00146883
$ 0.00146883$ 0.00146883

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.20%

+2.20%

Riwayat Harga SUNNED (SUNNED) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SUNNED ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SUNNED ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SUNNED ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SUNNED ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-2.18%
60 Hari$ 0-5.71%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk SUNNED

Prediksi Harga SUNNED (SUNNED) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SUNNED pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SUNNED (SUNNED) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SUNNED berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya SUNNED (SUNNED)

Situs Web Resmi

Tentang SUNNED

Berapa harga saat ini dari SUNNED?

SUNNED diperdagangkan pada Rp0.8653512166400000, yang mewakili pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan SUNNED dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar --% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika SUNNED unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa SUNNED dibandingkan dengan token Meme,Tron Ecosystem,Sun Pump Ecosystem,TRON Meme?

Dalam segmen Meme,Tron Ecosystem,Sun Pump Ecosystem,TRON Meme, SUNNED menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar SUNNED hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp865283611.076200000 menempatkan SUNNED pada peringkat #8351, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan SUNNED?

SUNNED telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi SUNNED?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SUNNED

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:41:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SUNNED (SUNNED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.