Harga SurfCash Hari Ini

Harga live SurfCash (SURF) hari ini adalah $ 0.00145161, dengan perubahan 10.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SURF ke USD saat ini adalah $ 0.00145161 per SURF.

SurfCash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,185,941, dengan suplai yang beredar 816.99M SURF. Selama 24 jam terakhir, SURF diperdagangkan antara $ 0.0014369 (low) dan $ 0.00199731 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00468639, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00092404.

Dalam kinerja jangka pendek, SURF bergerak -9.53% dalam satu jam terakhir dan +19.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SurfCash (SURF)

Kapitalisasi Pasar $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Suplai Peredaran 816.99M 816.99M 816.99M Total Suplai 999,997,290.9259346 999,997,290.9259346 999,997,290.9259346

