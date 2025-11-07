BursaDEX+
Harga live SwapX hari ini adalah 0.01999073 USD. Lacak informasi harga aktual SWPX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWPX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWPX

Info Harga SWPX

Penjelasan SWPX

Situs Web Resmi SWPX

Tokenomi SWPX

Prakiraan Harga SWPX

Logo SwapX

Harga SwapX (SWPX)

Harga Live 1 SWPX ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live SwapX (SWPX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:29:15 (UTC+8)

Informasi Harga SwapX (SWPX) (USD)

-13.75%

Harga aktual SwapX (SWPX) adalah $0.01999073. Selama 24 jam terakhir, SWPX diperdagangkan antara low $ 0.01977512 dan high $ 0.02082584, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWPX adalah $ 0.757704, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01874846.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWPX telah berubah sebesar -1.11% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan -13.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SwapX (SWPX)

Kapitalisasi Pasar SwapX saat ini adalah $ 378.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWPX adalah 18.95M, dan total suplainya sebesar 104126163.36789003. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.08M.

Riwayat Harga SwapX (SWPX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SwapX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SwapX ke USD adalah $ -0.0088167755.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SwapX ke USD adalah $ -0.0138248831.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SwapX ke USD adalah $ -0.06108874860536384.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.06%
30 Days$ -0.0088167755-44.10%
60 Hari$ -0.0138248831-69.15%
90 Hari$ -0.06108874860536384-75.34%

Apa yang dimaksud dengan SwapX (SWPX)

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain.

Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions.

SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution.

Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SwapX (SWPX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga SwapX (USD)

Berapa nilai SwapX (SWPX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SwapX (SWPX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SwapX.

Cek prediksi harga SwapX sekarang!

SWPX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SwapX (SWPX)

Memahami tokenomi SwapX (SWPX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWPX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SwapX (SWPX)

Berapa nilai SwapX (SWPX) hari ini?
Harga live SWPX dalam USD adalah 0.01999073 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWPX ke USD saat ini?
Harga SWPX ke USD saat ini adalah $ 0.01999073. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SwapX?
Kapitalisasi pasar SWPX adalah $ 378.78K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWPX?
Suplai beredar SWPX adalah 18.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWPX?
SWPX mencapai harga ATH sebesar 0.757704 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWPX?
SWPX mencapai harga ATL 0.01874846 USD.
Berapa volume perdagangan SWPX?
Volume perdagangan 24 jam live SWPX adalah -- USD.
Akankah harga SWPX naik lebih tinggi tahun ini?
SWPX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWPX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SwapX (SWPX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

