Harga Sway Social Hari Ini

Harga live Sway Social (SWAY) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWAY ke USD saat ini adalah -- per SWAY.

Sway Social saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,251, dengan suplai yang beredar 49.47M SWAY. Selama 24 jam terakhir, SWAY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.258453, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SWAY bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -4.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sway Social (SWAY)

Kapitalisasi Pasar $ 22.25K$ 22.25K $ 22.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.98K$ 44.98K $ 44.98K Suplai Peredaran 49.47M 49.47M 49.47M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sway Social saat ini adalah $ 22.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWAY adalah 49.47M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.98K.