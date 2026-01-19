Berapa harga live Tenset?

Tenset diperdagangkan pada Rp552.10556916216600000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.55% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini 10SET?

Volatilitas harga 10SET dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Tenset?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp545.73830814957250000 (rendah) dan Rp572.56622403232650000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan 10SET?

Dalam 24 jam terakhir, 10SET mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp109521.01335600000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp465.99382734146350000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Tenset?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan 10SET dengan token BNB Chain Ecosystem,Launchpad lainnya?

Dalam kategori BNB Chain Ecosystem,Launchpad, 10SET menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.