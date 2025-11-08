Harga The Eagle Hari Ini

Harga live The Eagle (EAGLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EAGLE ke USD saat ini adalah -- per EAGLE.

The Eagle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,567, dengan suplai yang beredar 999.90M EAGLE. Selama 24 jam terakhir, EAGLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00620845, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EAGLE bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -2.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Eagle (EAGLE)

Kapitalisasi Pasar $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.57K$ 60.57K $ 60.57K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,903,845.374094 999,903,845.374094 999,903,845.374094

Kapitalisasi Pasar The Eagle saat ini adalah $ 60.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EAGLE adalah 999.90M, dan total suplainya sebesar 999903845.374094. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.57K.