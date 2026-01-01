BursaDEX+
Harga live The Green Whale hari ini adalah 0.00001326 USD. Kapitalisasi pasar GREENWHALE adalah 12,203 USD. Lacak informasi harga aktual GREENWHALE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang GREENWHALE

Info Harga GREENWHALE

Penjelasan GREENWHALE

Situs Web Resmi GREENWHALE

Tokenomi GREENWHALE

Prakiraan Harga GREENWHALE

Logo The Green Whale

Harga The Green Whale (GREENWHALE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GREENWHALE ke USD:

--
----
-15.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live The Green Whale (GREENWHALE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:39:02 (UTC+8)

Harga The Green Whale Hari Ini

Harga live The Green Whale (GREENWHALE) hari ini adalah $ 0.00001326, dengan perubahan 15.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GREENWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00001326 per GREENWHALE.

The Green Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,203.0, dengan suplai yang beredar 920.37M GREENWHALE. Selama 24 jam terakhir, GREENWHALE diperdagangkan antara $ 0.00001105 (low) dan $ 0.00001652 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012609, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001085.

Dalam kinerja jangka pendek, GREENWHALE bergerak -2.07% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Green Whale (GREENWHALE)

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

--
----

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

920.37M
920.37M 920.37M

920,369,673.729559
920,369,673.729559 920,369,673.729559

Kapitalisasi Pasar The Green Whale saat ini adalah $ 12.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GREENWHALE adalah 920.37M, dan total suplainya sebesar 920369673.729559. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.20K.

Riwayat Harga The Green Whale USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001105
$ 0.00001105$ 0.00001105
Low 24 Jam
$ 0.00001652
$ 0.00001652$ 0.00001652
High 24 Jam

$ 0.00001105
$ 0.00001105$ 0.00001105

$ 0.00001652
$ 0.00001652$ 0.00001652

$ 0.00012609
$ 0.00012609$ 0.00012609

$ 0.00001085
$ 0.00001085$ 0.00001085

-2.07%

-15.52%

--

--

Riwayat Harga The Green Whale (GREENWHALE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga The Green Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga The Green Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga The Green Whale ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga The Green Whale ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-15.52%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk The Green Whale

Prediksi Harga The Green Whale (GREENWHALE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GREENWHALE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga The Green Whale (GREENWHALE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga The Green Whale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga The Green Whale yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga GREENWHALE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga The Green Whale.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya The Green Whale (GREENWHALE)

Situs Web Resmi

Tentang The Green Whale

Berapa harga live The Green Whale?

Valuasi saat ini berada pada Rp0.223987031009820000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -15.52% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi GREENWHALE?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global The Green Whale?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp206132257.87427100000, The Green Whale berada di peringkat #10959, menyoroti pengaruh dan skala The Green Whale dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

GREENWHALE mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil GREENWHALE hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp0.186655859174850000 hingga Rp0.279054732449640000, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi The Green Whale?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (920369673.729559 token), tren adopsi dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Green Whale

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:39:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Green Whale (GREENWHALE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi The Green Whale Selengkapnya

