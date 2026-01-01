Harga The Green Whale Hari Ini

Harga live The Green Whale (GREENWHALE) hari ini adalah $ 0.00001326, dengan perubahan 15.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GREENWHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00001326 per GREENWHALE.

The Green Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,203.0, dengan suplai yang beredar 920.37M GREENWHALE. Selama 24 jam terakhir, GREENWHALE diperdagangkan antara $ 0.00001105 (low) dan $ 0.00001652 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012609, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001085.

Dalam kinerja jangka pendek, GREENWHALE bergerak -2.07% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Green Whale (GREENWHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Suplai Peredaran 920.37M 920.37M 920.37M Total Suplai 920,369,673.729559 920,369,673.729559 920,369,673.729559

