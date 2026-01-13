Harga The Lion Hari Ini

Harga live The Lion (LION) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 14.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LION ke USD saat ini adalah $ 0 per LION.

The Lion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 195,870, dengan suplai yang beredar 999.76M LION. Selama 24 jam terakhir, LION diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00921415, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LION bergerak -1.16% dalam satu jam terakhir dan -11.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Lion (LION)

Kapitalisasi Pasar $ 195.87K$ 195.87K $ 195.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 195.87K$ 195.87K $ 195.87K Suplai Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Total Suplai 999,755,017.710017 999,755,017.710017 999,755,017.710017

Kapitalisasi Pasar The Lion saat ini adalah $ 195.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LION adalah 999.76M, dan total suplainya sebesar 999755017.710017. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 195.87K.