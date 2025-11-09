Tokenomi the most watched egg (EGG)

Telusuri wawasan utama tentang the most watched egg (EGG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:57:33 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga the most watched egg (EGG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk the most watched egg (EGG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 9.92K
Total Suplai:
$ 969.18M
Suplai yang Beredar:
$ 969.18M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 9.92K
All-Time High:
$ 0.0012292
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

Situs Web Resmi:
https://x.com/i/communities/1966627453969068110

Tokenomi the most watched egg (EGG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi the most watched egg (EGG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token EGG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token EGG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi EGG, jelajahi harga live token EGG!

Prediksi Harga EGG

Ingin mengetahui arah EGG? Halaman prediksi harga EGG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

