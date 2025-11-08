Harga the most watched egg Hari Ini

Harga live the most watched egg (EGG) hari ini adalah $ 0.00001062, dengan perubahan 6.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGG ke USD saat ini adalah $ 0.00001062 per EGG.

the most watched egg saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,295.32, dengan suplai yang beredar 969.18M EGG. Selama 24 jam terakhir, EGG diperdagangkan antara $ 0.00000984 (low) dan $ 0.00001065 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0012292, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000956.

Dalam kinerja jangka pendek, EGG bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan -15.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar the most watched egg (EGG)

Kapitalisasi Pasar $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K Suplai Peredaran 969.18M 969.18M 969.18M Total Suplai 969,178,438.518502 969,178,438.518502 969,178,438.518502

Kapitalisasi Pasar the most watched egg saat ini adalah $ 10.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EGG adalah 969.18M, dan total suplainya sebesar 969178438.518502. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.30K.