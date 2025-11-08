Harga The Story of Binance Hari Ini

Harga live The Story of Binance (币安故事) hari ini adalah $ 0.00001056, dengan perubahan 5.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 币安故事 ke USD saat ini adalah $ 0.00001056 per 币安故事.

The Story of Binance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,560.93, dengan suplai yang beredar 1.00B 币安故事. Selama 24 jam terakhir, 币安故事 diperdagangkan antara $ 0.00001003 (low) dan $ 0.0000106 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01006408, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000444.

Dalam kinerja jangka pendek, 币安故事 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Story of Binance (币安故事)

Kapitalisasi Pasar $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

