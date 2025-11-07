Informasi Harga The Upsider AI (UP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00588413$ 0.00588413 $ 0.00588413 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -1.51% Perubahan Harga (1 Hari) -3.39% Perubahan Harga (7H) -24.57% Perubahan Harga (7H) -24.57%

Harga aktual The Upsider AI (UP) adalah --. Selama 24 jam terakhir, UP diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUP adalah $ 0.00588413, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UP telah berubah sebesar -1.51% selama 1 jam terakhir, -3.39% selama 24 jam, dan -24.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Upsider AI (UP)

Kapitalisasi Pasar $ 860.40K$ 860.40K $ 860.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 860.40K$ 860.40K $ 860.40K Suplai Peredaran 993.18M 993.18M 993.18M Total Suplai 993,181,006.7204883 993,181,006.7204883 993,181,006.7204883

Kapitalisasi Pasar The Upsider AI saat ini adalah $ 860.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UP adalah 993.18M, dan total suplainya sebesar 993181006.7204883. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 860.40K.