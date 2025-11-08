Harga The Year Of The Snake Hari Ini

Harga live The Year Of The Snake (2025) hari ini adalah $ 0.0000084, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 2025 ke USD saat ini adalah $ 0.0000084 per 2025.

The Year Of The Snake saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,449.18, dengan suplai yang beredar 886.68M 2025. Selama 24 jam terakhir, 2025 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00152981, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000491.

Dalam kinerja jangka pendek, 2025 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Year Of The Snake (2025)

Kapitalisasi Pasar $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Suplai Peredaran 886.68M 886.68M 886.68M Total Suplai 886,682,202.950173 886,682,202.950173 886,682,202.950173

Kapitalisasi Pasar The Year Of The Snake saat ini adalah $ 7.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 2025 adalah 886.68M, dan total suplainya sebesar 886682202.950173. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.45K.