Harga this coin is so good Hari Ini

Harga live this coin is so good (GLAZE) hari ini adalah $ 0.00000877, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLAZE ke USD saat ini adalah $ 0.00000877 per GLAZE.

this coin is so good saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,765.45, dengan suplai yang beredar 999.50M GLAZE. Selama 24 jam terakhir, GLAZE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00007722, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000838.

Dalam kinerja jangka pendek, GLAZE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar this coin is so good (GLAZE)

Kapitalisasi Pasar $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Suplai Peredaran 999.50M 999.50M 999.50M Total Suplai 999,504,822.036844 999,504,822.036844 999,504,822.036844

Kapitalisasi Pasar this coin is so good saat ini adalah $ 8.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GLAZE adalah 999.50M, dan total suplainya sebesar 999504822.036844. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.77K.