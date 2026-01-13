Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh This will make ur monthly salary?

This will make ur monthly salary beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SALARY?

Token ini dihargai sebesar Rp1.83532436776200000, mencatat pergerakan harga sebesar -15.74% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh This will make ur monthly salary?

This will make ur monthly salary termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SALARY dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari This will make ur monthly salary?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp1833252363.198120000, menempatkan aset ini di peringkat #6958. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SALARY yang beredar saat ini?

Terdapat 998895698.064757 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk This will make ur monthly salary hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SALARY mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, This will make ur monthly salary berfluktuasi antara Rp1.78647222763800000 dan Rp2.20188387434760000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.