Harga Tombili the Fat Cat Hari Ini

Harga live Tombili the Fat Cat (FATCAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FATCAT ke USD saat ini adalah -- per FATCAT.

Tombili the Fat Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,345.37, dengan suplai yang beredar 1.00B FATCAT. Selama 24 jam terakhir, FATCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.004584, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FATCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tombili the Fat Cat (FATCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Tombili the Fat Cat saat ini adalah $ 7.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FATCAT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.35K.