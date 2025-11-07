Harga Ton Inu Hari Ini

Harga live Ton Inu (TINU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TINU ke USD saat ini adalah -- per TINU.

Ton Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,637, dengan suplai yang beredar 1.00B TINU. Selama 24 jam terakhir, TINU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00791586, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TINU bergerak +3.11% dalam satu jam terakhir dan -19.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ton Inu (TINU)

Kapitalisasi Pasar $ 77.64K$ 77.64K $ 77.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.64K$ 77.64K $ 77.64K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

