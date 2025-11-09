Tokenomi TOPBLAST (BL4ST)
Launched in 2025 on the Binance Smart Chain (BSC), TopBlast is a staking and rewards platform that enables users to earn passive income by locking up stablecoins or the native BL4ST token. The platform offers two main pools — one for USDT staking, which provides dual rewards in BL4ST and RH Points, and another for BL4ST staking, allowing users to compound their holdings and earn additional BL4ST. Staking durations range from 30 to 90 days, with corresponding APYs of 120%, 150%, and 200%, and a 10% early unstaking fee applied to promote long-term participation.
The BL4ST token serves as the core asset of the ecosystem, powering staking rewards, yield generation, and community participation. It is tradable on PancakeSwap, with all pool and performance statistics displayed transparently on the TopBlast dashboard. By combining transparent smart contracts with a straightforward staking interface, TopBlast provides a sustainable framework for users to generate yield, optimize liquidity, and support token stability within the broader BSC ecosystem.
Tokenomi TOPBLAST (BL4ST): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi TOPBLAST (BL4ST) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BL4ST yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BL4ST yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BL4ST, jelajahi harga live token BL4ST!
