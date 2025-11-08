Harga TOPBLAST Hari Ini

Harga live TOPBLAST (BL4ST) hari ini adalah $ 0.00007017, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BL4ST ke USD saat ini adalah $ 0.00007017 per BL4ST.

TOPBLAST saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,016.74, dengan suplai yang beredar 100.00M BL4ST. Selama 24 jam terakhir, BL4ST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01246457, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006654.

Dalam kinerja jangka pendek, BL4ST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -98.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TOPBLAST (BL4ST)

Kapitalisasi Pasar $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.02K$ 7.02K $ 7.02K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TOPBLAST saat ini adalah $ 7.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BL4ST adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.02K.