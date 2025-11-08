Harga TOPIA (TOPIA)
Harga live TOPIA (TOPIA) hari ini adalah $ 0.00001876, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOPIA ke USD saat ini adalah $ 0.00001876 per TOPIA.
TOPIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,989, dengan suplai yang beredar 1.65B TOPIA. Selama 24 jam terakhir, TOPIA diperdagangkan antara $ 0.00001756 (low) dan $ 0.00001868 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.121452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001659.
Dalam kinerja jangka pendek, TOPIA bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -50.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar TOPIA saat ini adalah $ 30.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOPIA adalah 1.65B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.81K.
+0.60%
+3.63%
-50.66%
-50.66%
Sepanjang hari ini, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ -0.0000119996.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ -0.0000187185.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ -0.012484708800526921.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.63%
|30 Days
|$ -0.0000119996
|-63.96%
|60 Hari
|$ -0.0000187185
|-99.77%
|90 Hari
|$ -0.012484708800526921
|-99.84%
Pada tahun 2040, harga TOPIA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices.
HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties.
ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine.
HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features.
$TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.