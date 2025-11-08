Harga TOPIA Hari Ini

Harga live TOPIA (TOPIA) hari ini adalah $ 0.00001876, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOPIA ke USD saat ini adalah $ 0.00001876 per TOPIA.

TOPIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,989, dengan suplai yang beredar 1.65B TOPIA. Selama 24 jam terakhir, TOPIA diperdagangkan antara $ 0.00001756 (low) dan $ 0.00001868 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.121452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001659.

Dalam kinerja jangka pendek, TOPIA bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -50.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TOPIA (TOPIA)

Kapitalisasi Pasar $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 93.81K$ 93.81K $ 93.81K Suplai Peredaran 1.65B 1.65B 1.65B Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

