Harga live TOPIA hari ini adalah 0.00001876 USD. Kapitalisasi pasar TOPIA adalah 30,989 USD. Lacak informasi harga aktual TOPIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang TOPIA

Info Harga TOPIA

Penjelasan TOPIA

Whitepaper TOPIA

Situs Web Resmi TOPIA

Tokenomi TOPIA

Prakiraan Harga TOPIA

Harga TOPIA (TOPIA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TOPIA ke USD:

--
----
+3.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live TOPIA (TOPIA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:58:39 (UTC+8)

Harga TOPIA Hari Ini

Harga live TOPIA (TOPIA) hari ini adalah $ 0.00001876, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOPIA ke USD saat ini adalah $ 0.00001876 per TOPIA.

TOPIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,989, dengan suplai yang beredar 1.65B TOPIA. Selama 24 jam terakhir, TOPIA diperdagangkan antara $ 0.00001756 (low) dan $ 0.00001868 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.121452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001659.

Dalam kinerja jangka pendek, TOPIA bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -50.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TOPIA (TOPIA)

$ 30.99K
$ 30.99K

--
--

$ 93.81K
$ 93.81K

1.65B
1.65B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TOPIA saat ini adalah $ 30.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOPIA adalah 1.65B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.81K.

Riwayat Harga TOPIA USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001756
$ 0.00001756
Low 24 Jam
$ 0.00001868
$ 0.00001868
High 24 Jam

$ 0.00001756
$ 0.00001756

$ 0.00001868
$ 0.00001868

$ 0.121452
$ 0.121452

$ 0.00001659
$ 0.00001659

+0.60%

+3.63%

-50.66%

-50.66%

Riwayat Harga TOPIA (TOPIA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ -0.0000119996.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ -0.0000187185.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TOPIA ke USD adalah $ -0.012484708800526921.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.63%
30 Days$ -0.0000119996-63.96%
60 Hari$ -0.0000187185-99.77%
90 Hari$ -0.012484708800526921-99.84%

Prediksi Harga untuk TOPIA

Prediksi Harga TOPIA (TOPIA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TOPIA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga TOPIA (TOPIA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga TOPIA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan TOPIA (TOPIA)

What is HYTOPIA

HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices.

What makes HYTOPIA Unique

HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties.

History of HYTOPIA

ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine.

What's next for HYTOPIA

HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features.

What can $TOPIA be used for

$TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya TOPIA (TOPIA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TOPIA

Berapa nilai 1 TOPIA pada tahun 2030?
Jika TOPIA tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga TOPIA tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:58:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TOPIA (TOPIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi TOPIA Selengkapnya

