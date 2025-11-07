BursaDEX+
Harga live Tree Stuck in Cat hari ini adalah 0.00013626 USD. Kapitalisasi pasar TREEINCAT adalah 134,396 USD. Lacak informasi harga aktual TREEINCAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang TREEINCAT

Info Harga TREEINCAT

Penjelasan TREEINCAT

Whitepaper TREEINCAT

Situs Web Resmi TREEINCAT

Tokenomi TREEINCAT

Prakiraan Harga TREEINCAT

Harga Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

$0.00013452
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:47:32 (UTC+8)

Harga Tree Stuck in Cat Hari Ini

Harga live Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) hari ini adalah $ 0.00013626, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TREEINCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00013626 per TREEINCAT.

Tree Stuck in Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 134,396, dengan suplai yang beredar 986.29M TREEINCAT. Selama 24 jam terakhir, TREEINCAT diperdagangkan antara $ 0.00013274 (low) dan $ 0.00013714 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00197193, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012171.

Dalam kinerja jangka pendek, TREEINCAT bergerak +0.56% dalam satu jam terakhir dan -20.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

$ 134.40K
--
$ 134.40K
986.29M
986,288,481.9873028
Kapitalisasi Pasar Tree Stuck in Cat saat ini adalah $ 134.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TREEINCAT adalah 986.29M, dan total suplainya sebesar 986288481.9873028. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 134.40K.

Riwayat Harga Tree Stuck in Cat USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00013274
Low 24 Jam
$ 0.00013714
High 24 Jam

$ 0.00013274
$ 0.00013714
$ 0.00197193
$ 0.00012171
+0.56%

-0.10%

-20.79%

-20.79%

Riwayat Harga Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Tree Stuck in Cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Tree Stuck in Cat ke USD adalah $ -0.0000568643.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Tree Stuck in Cat ke USD adalah $ -0.0000581214.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Tree Stuck in Cat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.10%
30 Days$ -0.0000568643-41.73%
60 Hari$ -0.0000581214-42.65%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Tree Stuck in Cat

Prediksi Harga Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TREEINCAT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Tree Stuck in Cat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI.

This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tree Stuck in Cat

Berapa nilai 1 Tree Stuck in Cat pada tahun 2030?
Jika Tree Stuck in Cat tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Tree Stuck in Cat tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

