Harga Tree Stuck in Cat Hari Ini

Harga live Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) hari ini adalah $ 0.00013626, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TREEINCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00013626 per TREEINCAT.

Tree Stuck in Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 134,396, dengan suplai yang beredar 986.29M TREEINCAT. Selama 24 jam terakhir, TREEINCAT diperdagangkan antara $ 0.00013274 (low) dan $ 0.00013714 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00197193, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012171.

Dalam kinerja jangka pendek, TREEINCAT bergerak +0.56% dalam satu jam terakhir dan -20.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 134.40K$ 134.40K $ 134.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 134.40K$ 134.40K $ 134.40K Suplai Peredaran 986.29M 986.29M 986.29M Total Suplai 986,288,481.9873028 986,288,481.9873028 986,288,481.9873028

Kapitalisasi Pasar Tree Stuck in Cat saat ini adalah $ 134.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TREEINCAT adalah 986.29M, dan total suplainya sebesar 986288481.9873028. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 134.40K.