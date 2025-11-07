BursaDEX+
Harga live Tritcoin hari ini adalah 0.00017304 USD. Lacak informasi harga aktual TRIT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRIT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRIT

Info Harga TRIT

Penjelasan TRIT

Whitepaper TRIT

Situs Web Resmi TRIT

Tokenomi TRIT

Prakiraan Harga TRIT

Logo Tritcoin

Harga Tritcoin (TRIT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TRIT ke USD:

$0.00017249
-23.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Tritcoin (TRIT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:33:00 (UTC+8)

Informasi Harga Tritcoin (TRIT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00017004
Low 24 Jam
$ 0.00022499
High 24 Jam

$ 0.00017004
$ 0.00022499
$ 0.00304583
$ 0.00009033
+0.28%

-22.92%

-21.45%

-21.45%

Harga aktual Tritcoin (TRIT) adalah $0.00017304. Selama 24 jam terakhir, TRIT diperdagangkan antara low $ 0.00017004 dan high $ 0.00022499, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRIT adalah $ 0.00304583, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00009033.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRIT telah berubah sebesar +0.28% selama 1 jam terakhir, -22.92% selama 24 jam, dan -21.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tritcoin (TRIT)

$ 172.62K
--
$ 172.62K
999.19M
999,188,285.352876
Kapitalisasi Pasar Tritcoin saat ini adalah $ 172.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRIT adalah 999.19M, dan total suplainya sebesar 999188285.352876. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 172.62K.

Riwayat Harga Tritcoin (TRIT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Tritcoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Tritcoin ke USD adalah $ +0.0000826937.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Tritcoin ke USD adalah $ +0.0000602409.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Tritcoin ke USD adalah $ +0.00005265695865301019.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-22.92%
30 Days$ +0.0000826937+47.79%
60 Hari$ +0.0000602409+34.81%
90 Hari$ +0.00005265695865301019+43.74%

Apa yang dimaksud dengan Tritcoin (TRIT)

$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts.

Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy.

Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Tritcoin (TRIT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Tritcoin (USD)

Berapa nilai Tritcoin (TRIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tritcoin (TRIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tritcoin.

Cek prediksi harga Tritcoin sekarang!

TRIT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Tritcoin (TRIT)

Memahami tokenomi Tritcoin (TRIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRIT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Tritcoin (TRIT)

Berapa nilai Tritcoin (TRIT) hari ini?
Harga live TRIT dalam USD adalah 0.00017304 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRIT ke USD saat ini?
Harga TRIT ke USD saat ini adalah $ 0.00017304. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tritcoin?
Kapitalisasi pasar TRIT adalah $ 172.62K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRIT?
Suplai beredar TRIT adalah 999.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRIT?
TRIT mencapai harga ATH sebesar 0.00304583 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRIT?
TRIT mencapai harga ATL 0.00009033 USD.
Berapa volume perdagangan TRIT?
Volume perdagangan 24 jam live TRIT adalah -- USD.
Akankah harga TRIT naik lebih tinggi tahun ini?
TRIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Tritcoin (TRIT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

