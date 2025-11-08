Harga Troll House Hari Ini

Harga live Troll House (TROLLHOUSE) hari ini adalah $ 0.00002098, dengan perubahan 3.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TROLLHOUSE ke USD saat ini adalah $ 0.00002098 per TROLLHOUSE.

Troll House saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,966, dengan suplai yang beredar 999.30M TROLLHOUSE. Selama 24 jam terakhir, TROLLHOUSE diperdagangkan antara $ 0.0000192 (low) dan $ 0.00002101 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00104095, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000192.

Dalam kinerja jangka pendek, TROLLHOUSE bergerak +0.96% dalam satu jam terakhir dan -24.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Troll House (TROLLHOUSE)

Kapitalisasi Pasar $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K Suplai Peredaran 999.30M 999.30M 999.30M Total Suplai 999,302,598.201787 999,302,598.201787 999,302,598.201787

Kapitalisasi Pasar Troll House saat ini adalah $ 20.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TROLLHOUSE adalah 999.30M, dan total suplainya sebesar 999302598.201787. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.97K.