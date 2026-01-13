Harga Udinese Calcio Fan Token Hari Ini

Harga live Udinese Calcio Fan Token (UDI) hari ini adalah $ 0.04298725, dengan perubahan 7.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UDI ke USD saat ini adalah $ 0.04298725 per UDI.

Udinese Calcio Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,385, dengan suplai yang beredar 1.22M UDI. Selama 24 jam terakhir, UDI diperdagangkan antara $ 0.03848461 (low) dan $ 0.04658602 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.31, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01849445.

Dalam kinerja jangka pendek, UDI bergerak +1.42% dalam satu jam terakhir dan +13.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Udinese Calcio Fan Token (UDI)

Kapitalisasi Pasar $ 52.39K$ 52.39K $ 52.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 214.94K$ 214.94K $ 214.94K Suplai Peredaran 1.22M 1.22M 1.22M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Udinese Calcio Fan Token saat ini adalah $ 52.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UDI adalah 1.22M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 214.94K.