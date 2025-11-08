Harga Umi Hari Ini

Harga live Umi (UMI) hari ini adalah $ 0.00021802, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UMI ke USD saat ini adalah $ 0.00021802 per UMI.

Umi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,496.96, dengan suplai yang beredar 57.32M UMI. Selama 24 jam terakhir, UMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.065007, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00021352.

Dalam kinerja jangka pendek, UMI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Umi (UMI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K Suplai Peredaran 57.32M 57.32M 57.32M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Umi saat ini adalah $ 12.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UMI adalah 57.32M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.80K.