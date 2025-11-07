BursaDEX+
Harga live Uncap USD hari ini adalah 1.001 USD. Lacak informasi harga aktual USDU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USDU

Info Harga USDU

Penjelasan USDU

Situs Web Resmi USDU

Tokenomi USDU

Prakiraan Harga USDU

Logo Uncap USD

Harga Uncap USD (USDU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDU ke USD:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Uncap USD (USDU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:22:49 (UTC+8)

Informasi Harga Uncap USD (USDU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Low 24 Jam
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
High 24 Jam

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

-0.00%

-0.00%

+0.01%

+0.01%

Harga aktual Uncap USD (USDU) adalah $1.001. Selama 24 jam terakhir, USDU diperdagangkan antara low $ 1.001 dan high $ 1.001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDU adalah $ 1.004, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDU telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -0.00% selama 24 jam, dan +0.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Uncap USD (USDU)

$ 459.61K
$ 459.61K$ 459.61K

--
----

$ 459.61K
$ 459.61K$ 459.61K

459.08K
459.08K 459.08K

459,076.351380697
459,076.351380697 459,076.351380697

Kapitalisasi Pasar Uncap USD saat ini adalah $ 459.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDU adalah 459.08K, dan total suplainya sebesar 459076.351380697. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 459.61K.

Riwayat Harga Uncap USD (USDU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Uncap USD ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Uncap USD ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Uncap USD ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Uncap USD ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Uncap USD (USDU)

USDU is a Bitcoin-backed CDP (Collateralized Debt Position) stablecoin built on Starknet, designed to unlock liquidity for Bitcoin holders in DeFi. The protocol allows users to deposit Bitcoin collateral and mint USDU stablecoins at user-set interest rates, maintaining a 1:1 peg with the US dollar through a redemption mechanism.

USDU is part of Uncap, a dual-protocol system that serves as the liquidity engine for Bitcoin finance (BTCFi). The stablecoin features a permissionless liquidation system managed through a stability pool, where 75% of borrowing interest is distributed to stability pool participants and 25% is allocated as Protocol Incentivized Liquidity (PIL) to USDU-denominated trading pools on Ekubo DEX.

The protocol is based on Liquity v2 architecture, adapted for Bitcoin collateral on Starknet. USDU aims to serve as a foundational asset for the BTCFi ecosystem, providing censorship-resistant, trust-minimized stablecoin infrastructure that enables sustainable yield opportunities for Bitcoin holders without requiring them to sell their BTC holdings.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Uncap USD (USDU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Uncap USD (USD)

Berapa nilai Uncap USD (USDU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Uncap USD (USDU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Uncap USD.

Cek prediksi harga Uncap USD sekarang!

USDU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Uncap USD (USDU)

Memahami tokenomi Uncap USD (USDU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Uncap USD (USDU)

Berapa nilai Uncap USD (USDU) hari ini?
Harga live USDU dalam USD adalah 1.001 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDU ke USD saat ini?
Harga USDU ke USD saat ini adalah $ 1.001. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Uncap USD?
Kapitalisasi pasar USDU adalah $ 459.61K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDU?
Suplai beredar USDU adalah 459.08K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDU?
USDU mencapai harga ATH sebesar 1.004 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDU?
USDU mencapai harga ATL 1.0 USD.
Berapa volume perdagangan USDU?
Volume perdagangan 24 jam live USDU adalah -- USD.
Akankah harga USDU naik lebih tinggi tahun ini?
USDU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:22:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

