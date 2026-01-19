Harga Undead Blocks Hari Ini

Harga live Undead Blocks (UNDEAD) hari ini adalah $ 0.00201988, dengan perubahan 1.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNDEAD ke USD saat ini adalah $ 0.00201988 per UNDEAD.

Undead Blocks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,298, dengan suplai yang beredar 15.00M UNDEAD. Selama 24 jam terakhir, UNDEAD diperdagangkan antara $ 0.00201553 (low) dan $ 0.00206863 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.18, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UNDEAD bergerak -1.24% dalam satu jam terakhir dan +12.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Undead Blocks (UNDEAD)

Kapitalisasi Pasar $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suplai Peredaran 15.00M 15.00M 15.00M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Undead Blocks saat ini adalah $ 30.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNDEAD adalah 15.00M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01M.